Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął

Tir przebił bariery na trasie A2 Źródło: tvnwarszawa.pl

Do pierwszego ze zdarzeń doszło na autostradzie A2, na wysokości Grodziska Mazowieckiego, w kierunku Warszawy. Do straży pożarnej informacja dotarło o godzinie 6.31. Dotyczyła tira, który wjechał do rowu. Na miejsce skierowano dwa zastępy.

– Po przejeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że ciągnik siodłowy z naczepą przebił bariery. Naczepa była pusta. Kierowca nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej - poinformował mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażacy pozostają na miejscu, zabezpieczają pas awaryjny do czasu przyjazdu służby drogowej. Samochód znajduje się całkowicie poza jezdnią, dlatego trasa jest przejezdna. Ale ruch jest spowolniony. - Samochód znajduje się między trasą a drogą serwisową. Nie blokuje ruchu - dodał strażak.

Korek na S2 po kolizji

Do drugiego zdarzenia doszło na trasie S2, na moście Południowym (Anny Jagiellonki), w kierunku Ursynowa.

- W tym miejscu jezdnia zwęża się z czterech do trzech pasów. Zderzyły się tam samochód osobowy oraz tir. Osobówka stoi w poprzek drogi na środkowym pasie. To kolizja, kierowcy dogadują się ze sobą w kwestii zdarzenia, na miejscu nie ma służb – przekazał Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Są utrudnienia w kierunku Ursynowa. Korek zaczyna się od węzła Patriotów, ma kilka kilometrów.

