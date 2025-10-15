Festiwal EDUKINO Empowering Film Festival odbędzie się w dniach 16-26 października. Jest on poświęcony filmom, pokazującym siłę ludzkiego ducha i pomagającym młodym ludziom odnaleźć się w złożonej rzeczywistości współczesnego świata.
W programie 15. edycji wydarzenia znalazło się 76 produkcji z 24 krajów, wybranych spośród 305 zgłoszeń z 46 państw. Organizatorzy podają, że są to fabuły, dokumenty i animacje, które poruszają, inspirują i skłaniają do refleksji.
Filmy produkcji Warner Bros. Discovery na festiwalu EDUKINO
Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie aż 11 tytułów produkcji Warner Bros. Discovery. Oto lista zakwalifikowanych tytułów:
Piotr Jacoń "Wszystko o moim państwie"
Piotr Jacoń "Wszystko o moim życiu"
Michał Przedlacki "Żołnierki Ukrainy"
Piotr Szymanek i Tomasz Słomczyński "Ocalałe"
Magdalena Raczkowska "Droga życia"
Anna Maria Kowalewska "Uwięzieni w chaosie, czyli ADHD"
Katarzyna Górniak i Magda Łucyan "Taka Twoja uroda"
Filip Folczak "Droga do piekła"
Ewa Ewart "Bez retuszu"
Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka-Ogden "Czas na taniec"
Martyna Wojciechowska i Ewa Marcinowska "Hope"
Cztery kategorie tematyczne i Złote Koperniki
Filmy zakwalifikowane do festiwalu podzielono na cztery kategorie tematyczne:
- Wybory, wartości, prawda o sobie - o relacjach, tożsamości i empatii. - Zmagania z losem i nadzieja - o sile w obliczu przeciwności. - Wyzwania wobec globalnych zagrożeń - o wojnie, nierównościach i ekologii. - Pasja i marzenia - o odwadze, spełnieniu i podążaniu za sercem.
Program festiwalu obejmuje projekcje w Kinie Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie w dniach 16-17 października. Zakończą się one ogłoszeniem wyników międzynarodowego konkursu oraz wręczeniem laureatom nagród - Złotych Koperników.
Natomiast w dniach 19-26 października festiwalowe produkcje będą dostępne na platformie EDUKINO VOD. Produkcje autorstwa reporterów i reporterek TVN24 są już dziś dostępne w serwisie TVN24+.
Przypomnijmy, że w 2022 roku dwie nagrody Złotego Kopernika otrzymał reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki za materiał "Pierwsza linia Frontu. Ucieczka z Irpienia". Jedną ze statuetek wystawił na aukcję charytatywną.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24