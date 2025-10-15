Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała Przedlackiego Źródło: TVN24

Festiwal EDUKINO Empowering Film Festival odbędzie się w dniach 16-26 października. Jest on poświęcony filmom, pokazującym siłę ludzkiego ducha i pomagającym młodym ludziom odnaleźć się w złożonej rzeczywistości współczesnego świata.

W programie 15. edycji wydarzenia znalazło się 76 produkcji z 24 krajów, wybranych spośród 305 zgłoszeń z 46 państw. Organizatorzy podają, że są to fabuły, dokumenty i animacje, które poruszają, inspirują i skłaniają do refleksji.

Filmy produkcji Warner Bros. Discovery na festiwalu EDUKINO

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie aż 11 tytułów produkcji Warner Bros. Discovery. Oto lista zakwalifikowanych tytułów:

Piotr Jacoń "Wszystko o moim państwie"

OGLĄDAJ: Wszystko o moim państwie Zobacz cały materiał

Piotr Jacoń "Wszystko o moim życiu"

OGLĄDAJ: Wszystko o moim życiu Zobacz cały materiał

Michał Przedlacki "Żołnierki Ukrainy"

OGLĄDAJ: Żołnierki Ukrainy Zobacz cały materiał

Piotr Szymanek i Tomasz Słomczyński "Ocalałe"

OGLĄDAJ: Mówią o koszmarze rosyjskiej niewoli. Chcą, by ich historie usłyszał świat Zobacz cały materiał

Magdalena Raczkowska "Droga życia"

OGLĄDAJ: Droga życia

Anna Maria Kowalewska "Uwięzieni w chaosie, czyli ADHD"

OGLĄDAJ: Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem Zobacz cały materiał

Katarzyna Górniak i Magda Łucyan "Taka Twoja uroda"

OGLĄDAJ: "Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie" Zobacz cały materiał

Filip Folczak "Droga do piekła"

OGLĄDAJ: Droga do piekła Zobacz cały materiał

Ewa Ewart "Bez retuszu"

Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka-Ogden "Czas na taniec"

Martyna Wojciechowska i Ewa Marcinowska "Hope"

Cztery kategorie tematyczne i Złote Koperniki

Filmy zakwalifikowane do festiwalu podzielono na cztery kategorie tematyczne:

- Wybory, wartości, prawda o sobie - o relacjach, tożsamości i empatii. - Zmagania z losem i nadzieja - o sile w obliczu przeciwności. - Wyzwania wobec globalnych zagrożeń - o wojnie, nierównościach i ekologii. - Pasja i marzenia - o odwadze, spełnieniu i podążaniu za sercem.

Program festiwalu obejmuje projekcje w Kinie Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie w dniach 16-17 października. Zakończą się one ogłoszeniem wyników międzynarodowego konkursu oraz wręczeniem laureatom nagród - Złotych Koperników.

Natomiast w dniach 19-26 października festiwalowe produkcje będą dostępne na platformie EDUKINO VOD. Produkcje autorstwa reporterów i reporterek TVN24 są już dziś dostępne w serwisie TVN24+.

Gala wręczenia nagród Złote Koperniki Źródło: Festiwal Filmów Edukacyjnych EDUKINO

Przypomnijmy, że w 2022 roku dwie nagrody Złotego Kopernika otrzymał reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki za materiał "Pierwsza linia Frontu. Ucieczka z Irpienia". Jedną ze statuetek wystawił na aukcję charytatywną.