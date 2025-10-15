Logo TVN Warszawa
Warszawa
11 filmów produkcji Warner Bros. Discovery na festiwalu EDUKINO

Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała Przedlackiego
Źródło: TVN24
Rusza 15. edycja EDUKINO Empowering Film Festival - Siła życia. Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie aż 11 tytułów autorstwa dziennikarzy i dziennikarek TVN24 oraz TVN. Niektóre już dziś można je zobaczyć w TVN24+.

Festiwal EDUKINO Empowering Film Festival odbędzie się w dniach 16-26 października. Jest on poświęcony filmom, pokazującym siłę ludzkiego ducha i pomagającym młodym ludziom odnaleźć się w złożonej rzeczywistości współczesnego świata.

W programie 15. edycji wydarzenia znalazło się 76 produkcji z 24 krajów, wybranych spośród 305 zgłoszeń z 46 państw. Organizatorzy podają, że są to fabuły, dokumenty i animacje, które poruszają, inspirują i skłaniają do refleksji.

Filmy produkcji Warner Bros. Discovery na festiwalu EDUKINO

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie aż 11 tytułów produkcji Warner Bros. Discovery. Oto lista zakwalifikowanych tytułów:

Piotr Jacoń "Wszystko o moim państwie"

OGLĄDAJ: Wszystko o moim państwie
2605_jacon_panstwo

Wszystko o moim państwie

Piotr Jacoń "Wszystko o moim życiu"

OGLĄDAJ: Wszystko o moim życiu
pc

Wszystko o moim życiu

Michał Przedlacki "Żołnierki Ukrainy"

OGLĄDAJ: Żołnierki Ukrainy
pc

Żołnierki Ukrainy

Piotr Szymanek i Tomasz Słomczyński "Ocalałe"

OGLĄDAJ: Mówią o koszmarze rosyjskiej niewoli. Chcą, by ich historie usłyszał świat
pc

Mówią o koszmarze rosyjskiej niewoli. Chcą, by ich historie usłyszał świat

Magdalena Raczkowska "Droga życia"

OGLĄDAJ: Droga życia
pc

Droga życia

Anna Maria Kowalewska "Uwięzieni w chaosie, czyli ADHD"

OGLĄDAJ: Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
ADHD reportaz w Plusie

Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem

Katarzyna Górniak i Magda Łucyan "Taka Twoja uroda"

OGLĄDAJ: "Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"
pc

"Powiedziałam: mamo, chcę umrzeć, to nie jest życie"

Filip Folczak "Droga do piekła"

OGLĄDAJ: Droga do piekła
pc

Droga do piekła

Ewa Ewart "Bez retuszu"

Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka-Ogden "Czas na taniec"

Martyna Wojciechowska i Ewa Marcinowska "Hope"

Cztery kategorie tematyczne i Złote Koperniki

Filmy zakwalifikowane do festiwalu podzielono na cztery kategorie tematyczne:

- Wybory, wartości, prawda o sobie - o relacjach, tożsamości i empatii. - Zmagania z losem i nadzieja - o sile w obliczu przeciwności. - Wyzwania wobec globalnych zagrożeń - o wojnie, nierównościach i ekologii. - Pasja i marzenia - o odwadze, spełnieniu i podążaniu za sercem.

Program festiwalu obejmuje projekcje w Kinie Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie w dniach 16-17 października. Zakończą się one ogłoszeniem wyników międzynarodowego konkursu oraz wręczeniem laureatom nagród - Złotych Koperników.

Natomiast w dniach 19-26 października festiwalowe produkcje będą dostępne na platformie EDUKINO VOD. Produkcje autorstwa reporterów i reporterek TVN24 są już dziś dostępne w serwisie TVN24+.

Gala wręczenia nagród Złote Koperniki
Gala wręczenia nagród Złote Koperniki
Źródło: Festiwal Filmów Edukacyjnych EDUKINO

Przypomnijmy, że w 2022 roku dwie nagrody Złotego Kopernika otrzymał reporter "Superwizjera" Michał Przedlacki za materiał "Pierwsza linia Frontu. Ucieczka z Irpienia". Jedną ze statuetek wystawił na aukcję charytatywną.

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Film
