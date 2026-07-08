Cztery dożywotnie zakazy pijanego kierowcy
Policjanci w Warce (powiat grójecki) zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego samochodem marki Opel. Zatrzymali go do kontroli drogowej.
Promile i cztery zakazy
Kierowcą był 43-letni mieszkaniec Warki. "Miał ponad promil alkoholu w organizmie" - przekazano w policyjnym komunikacie. "A po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 43-latek posiada aż cztery dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - dodano
Kierowca miał przy sobie środki odurzające, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań.
Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu grozi kara do pięciu lat więzienia, a za kierowanie po alkoholu do trzech.
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Źródło: tvnwarszawa.pl