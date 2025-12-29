Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę

Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych
Źródło: TVN24
Na trasie S8 w gęstej mgle rozpędził się autem do ponad 200 kilometrów na godzinę. Kosztowało go to 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych.

Policjanci z ostrowskiej drogówki kontrolowali ruch na trasie ekspresowej S8. Tego dnia wieczorem warunki atmosferyczne nie sprzyjały kierowcom, była gęsta mgła.

"Tym bardziej policjanci byli zdziwieni, gdy zarejestrowali jazdę kierowcy audi. Jechał z prędkością 202 kilometrów na godzinę. Nie zważał na bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego" - informuje asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Został zatrzymany w Prosienicy, był to 38-letni mieszkaniec Warszawy. Dostał mandat w kwocie 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów.

To nie tor wyścigowy

"Niestety, kierowcy nadal traktują drogę ekspresową S8 jak tor wyścigowy, rozwijając na niej prędkości ponad 200 kilometrów na godzinę. To niebezpieczne zarówno dla kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego" - dodaje asp. Marzena Laczkowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"

252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"

Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę

Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: KPP Ostrów Mazowiecka/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolscePolicjaOstrów Mazowiecka
Czytaj także:
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy na Pradze, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga zablokowana
Okolice
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Osoby kręcące się przy torach i dwa auta w pobliżu. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Okolice
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Okolice
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Okolice
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Okolice
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w zmyśloną historię "lekarzy" i przekazał oszustce 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju Świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
Okolice
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Okolice
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego niedaleko Pułtuska
Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje
Okolice
Pijany kierowca spowodował kolizję z nieoznakowanym radiowozem (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechał w nieoznakowany radiowóz, był agresywny
Mokotów
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
Okolice
Seria "Plany Warszawy" gromadzi kartograficzne dzieła ze zbiorów Muzeum Warszawy
Plan okupacyjnej Warszawy. Tak germanizowano nazwy ulic
Śródmieście
Doszło do samozapłonu auta
Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło
Okolice
Kontrole przewozu osób
Kierowcy bez praw jazdy i poszukiwani. Policja podsumowała kontrole
Praga Północ
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka
Pędził na obwodnicy pod Mławą 252 kilometry na godzinę
252 kilometry na godzinę na liczniku, bo "spieszył się na samolot"
Okolice
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
Mokotów
73-latek wypadł za barierki oblodzonego balkonu
73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, wypadł z balkonu
Praga Południe
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki