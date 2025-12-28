Na trasie S17 spłonęła ciężarówka

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Korytnica, którzy brali udział w akcji gaśniczej. Zgłoszenie otrzymali o godzinie 21.14.
Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że nie było osób poszkodowanych, a jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała w komunikacie, że do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy Rykami i Garwolinem. "Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Brak osób rannych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana" - poinformowano.
Wprowadzono objazd przez węzeł Trojanów. Utrudnienia trwały kilka godzin.
Pożar ciężarówki na S17
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Korytnica