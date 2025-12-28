Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

Na trasie S17 spłonęła ciężarówka

Pożar ciężarówki na S17
Garwolin (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W sobotę późnym wieczorem doszło do pożaru auta ciężarowego na trasie S17 w miejscowości Trojanów (Mazowieckie). Droga w kierunku Warszawy była zablokowana.

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Korytnica, którzy brali udział w akcji gaśniczej. Zgłoszenie otrzymali o godzinie 21.14.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że nie było osób poszkodowanych, a jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała w komunikacie, że do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy Rykami i Garwolinem. "Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Brak osób rannych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana" - poinformowano.

Wprowadzono objazd przez węzeł Trojanów. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Pożar ciężarówki na S17
Pożar ciężarówki na S17
Pożar ciężarówki na S17
Źródło: OSP Korytnica
Pożar ciężarówki na S17
Pożar ciężarówki na S17
Źródło: OSP Korytnica
Pożar ciężarówki na S17
Pożar ciężarówki na S17
Źródło: OSP Korytnica
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka

W nocy spaliły się kontenery. Policja zatrzymała 36-latka

Włochy
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW

Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Korytnica

