Na trasie S17 spłonęła ciężarówka

Garwolin (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowali strażacy z OSP Korytnica, którzy brali udział w akcji gaśniczej. Zgłoszenie otrzymali o godzinie 21.14.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że nie było osób poszkodowanych, a jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała w komunikacie, że do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy Rykami i Garwolinem. "Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Brak osób rannych. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana" - poinformowano.

Wprowadzono objazd przez węzeł Trojanów. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Pożar ciężarówki na S17 Pożar ciężarówki na S17 Źródło: OSP Korytnica Pożar ciężarówki na S17 Źródło: OSP Korytnica Pożar ciężarówki na S17 Źródło: OSP Korytnica