Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu

S10 to licząca około 400 kilometrów droga ekspresowa, która połączyć ma Szczecin z Warszawą, biegnąc przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jej budowa prowadzona jest odcinkami. Samorząd Płocka i powiatu płockiego od wielu lat stara się, aby trasa przebiegała jak najbliżej tego miasta.

"Trasa S10 w pobliżu Płocka"

W poniedziałek odbyło się robocze spotkanie w sprawie projektu S10 starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicz m.in. z udziałem wicemarszałka Sejmu, posła z regionu płockiego Piotra Zgorzelskiego oraz generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Pawła Woźniaka. "To już pewne - trasa S10 będzie przebiegać w pobliżu Płocka" - ogłosiło po rozmowach starostwo.

Samorząd powiatu płockiego zapowiedział, że w lutym tego roku odbędzie się posiedzenie komisji oceny projektów inwestycyjnych przy ministrze infrastruktury oraz generalnym dyrektorze dróg krajowych i autostrad, aby zatwierdzić wariant do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Do dalszych prac zarekomendowany został tzw. wariant hybrydowy, według którego trasa S10 przebiegać będzie w rejonie Goślic, zaledwie kilka kilometrów od granic miasta" - uściśliło starostwo. Zaznaczyło jednocześnie, że wniosek o decyzję środowiskową zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, co da początek długo wyczekiwanej inwestycji.

Jest termin

"W 2028 r. ma zostać przygotowany pogram funkcjonalno-użytkowy i ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj" - zapowiedział samorząd powiatu płockiego.

Jak dodał, odnosząc się do projektu budowy drogi ekspresowej w pobliżu Płocka, według wstępnych planów, budowa trasy S10 ma zostać zrealizowana w latach 2030-2033.

Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

