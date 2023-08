Pożar świdermajera. Konserwator zabytków zawiadamia prokuraturę, strażacy mówią o możliwym podpaleniu

Złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o zniszczeniu zabytku oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zabezpieczenie i poprawę stanu technicznego obiektu - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki. Chodzi o sobotni pożar zabytkowego świdermajera w Sulejówku.

- Doszło do pożaru poddasza drewnianego budynku-pustostanu. W kulminacyjnym momencie pożar gasiło 10 zastępów straży pożarnej. Po około 3 godzinach, przed północą udało się ugasić pożar. Spłonęło poddasze i dach - powiedział st. kpt. Kamil Płochocki ze straży pożarnej z Mińska Mazowieckiego.

"Złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o zniszczeniu zabytku oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zabezpieczenie i poprawę stanu technicznego obiektu. Planowana jest też kontrola naszych pracowników dotycząca oceny stanu zachowania zabytku" - poinformował MWKZ.

Budynek nadaje się do remontu

Wiceburmistrz Sulejówka Remigiusz Górniak przekazał, że według wstępnej oceny budynek nie będzie rozbierany i nadaje się do remontu, a nadpalone elementy do wymiany .- W trybie pilnym na podstawie nakazu konserwatora teren zostanie zabezpieczony, tak aby nie miały do budynku dostępu osoby postronne - dodał.