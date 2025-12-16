Kłęby dymu w warsztacie w Sulejówku

Pożar warsztatu w Sulejówku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Do pożaru doszło w miejscowości Sulejówek przy ulicy Przejazd.

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 16.30. - Po dojeździe strażaków na miejsce zdarzenia, pożarem objęty był warsztat o wymiarach 15 na 20 metrów. Jest on położony przy kompleksie innych budynków - opisał mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. – Pożar udało się ograniczyć do części warsztatowej. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował strażak.

Trwają działania gaśnicze.