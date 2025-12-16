Kłęby dymu w warsztacie w Sulejówku

W warsztacie w Sulejówku wybuchł pożar. Budynek przylega do innych. Dzięki działaniom strażaków ogień się nie rozprzestrzenia. Trwa akcja gaśnicza.
Do pożaru doszło w miejscowości Sulejówek przy ulicy Przejazd.
Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali o godzinie 16.30. - Po dojeździe strażaków na miejsce zdarzenia, pożarem objęty był warsztat o wymiarach 15 na 20 metrów. Jest on położony przy kompleksie innych budynków - opisał mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Pożar warsztatu w Sulejówku
Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. – Pożar udało się ograniczyć do części warsztatowej. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował strażak.
Trwają działania gaśnicze.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim