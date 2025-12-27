Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W czwartek około godziny 8.40, na obwodnicy Strzegowa policjanci z drogówki w Mławie zatrzymali kierowcę bmw, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. Pomiar wykazał 252 kilometry na godzinę na odcinku, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 120 kilometrów na godzinę.

"Skrajne łamanie przepisów"

- Za kierownicą siedział mieszkaniec Sopotu. Mężczyzna nie próbował ukrywać powodu swojej brawurowej jazdy. Jak wyjaśnił funkcjonariuszom, obawiał się, że spóźni się na samolot. Policjanci nie mieli jednak wątpliwości, nawet presja czasu nie usprawiedliwia tak skrajnego łamania przepisów - oceniła mł. asp. Aleksandra Bardońska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Za przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi.