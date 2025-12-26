Tragedia w Boże Narodzenie. Nie żyje kobieta, jej partner zatrzymany

Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: DarSzach / Shutterstock.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek około godziny 18 policjanci otrzymali zgłoszenie, dotyczące zranienia kobiety. Do miejscowości Strzała, pod Siedlcami skierowano patrol, który potwierdził zdarzenie. "Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 55-letniej kobiety" - poinformowała kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Do sprawy został zatrzymany 53-letni mężczyzna. Na miejscu prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci 55-latki.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl, zatrzymany 53-latek to partner ofiary. Był trzeźwy w momencie zatrzymania.

Przeczytaj także: Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy zostanie przesłuchany

Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai jest w Polsce Źródło: TVN24