Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Wypadek wydarzył się około godziny 8.30 na drodze wojewódzkiej numer 573 w miejscowości Środoń, na odcinku Nowy Duninów - Gostynin.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód dachował. Kierujący trafił do szpitala" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Wypadek w miejscowości Środoń Źródło: KMP Płock

Policja podała, że badanie stanu trzeźwości u kierowcy wykazało ponad 2,5 promila alkoholu.

Na drodze wojewódzkiej numer 575 występowały utrudnienia. Z Nowego Duninowa w kierunku Gostynina ruch odbywał się wahadłowo.

Opracował Dariusz Gałązka/b