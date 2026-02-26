Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila

Wypadek wydarzył się około godziny 8.30 na drodze wojewódzkiej numer 573 w miejscowości Środoń, na odcinku Nowy Duninów - Gostynin.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód dachował. Kierujący trafił do szpitala" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku.
Wypadek w miejscowości Środoń
Policja podała, że badanie stanu trzeźwości u kierowcy wykazało ponad 2,5 promila alkoholu.
Na drodze wojewódzkiej numer 575 występowały utrudnienia. Z Nowego Duninowa w kierunku Gostynina ruch odbywał się wahadłowo.
