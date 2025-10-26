Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku

Pożar składowiska odpadów w Sokołowie Źródło: tvnwarszawa.pl

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Składowisko znajduje się przy ulicy Wacława.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze strażą pożarną:

- Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy około godziny 2.38. Początkowo na miejsce zostały skierowane cztery zastępy straży pożarnej. Ostatecznie znajdowało się tam trzynaście zastępów. Płonął obszar o wymiarach około 20 na 30 metrów. Ogień rozwinął się wewnątrz hałdy i wychodził na zewnątrz. Pożar został już zlokalizowany. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Obecnie trwa akcja dogaszania pożaru - przekazał mł. bryg. Marek Laska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

To już kolejny pożar tego składowiska w tym roku. O ostatnim informowaliśmy w maju. Wówczas akcja gaśnicza również trwała w nocy.

