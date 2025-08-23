Zatrzymali agresywnego mężczyznę w centrum miasta. Zajęły się nim służby graniczne

Policjanci interweniowali w centrum Sochaczewa (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Policjanci podjęli interwencję wobec obywatela Ukrainy we wtorkowy wieczór. Otrzymali zgłoszenie o tym, że miał on zaczepiać kobietę i mężczyznę idących jedną z ulic w centrum Sochaczewa. Na miejsce skierowano patrol.

"Funkcjonariusze zastali osoby zgłaszające oraz leżącego na jezdni mężczyznę z widocznymi otarciami ciała. Z uzyskanych informacji wynikało, że 30-latek przewrócił się podczas próby ucieczki, którą podjął na widok radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi. Wcześniej miał też uderzyć sochaczewianina plecakiem w ramię" - poinformowała w komunikacie starsza aspirant Agnieszka Dzik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Próba ucieczki z karetki

Jak dodała, funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni udzielili pomocy 30-latkowi i zdecydowali, że konieczne jest przewiezienie go do szpitala na dalsze badania.

Z relacji policji wynika, że początkowo mężczyzna zachowywał się spokojnie. Jednak podczas transportu do szpitala sytuacja się zmieniła. "Zaczął odpinać pasy, uszkodził klawiaturę komputera w karetce oraz podjął próbę ucieczki. Ratownicy ruszyli za nim, wówczas doszło do naruszenia nietykalności cielesnej jednego z członków zespołu medycznego" - opisała Dzik.

Ponownie interweniowała policja. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w asyście funkcjonariuszy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że pił wcześniej alkohol. Rzeczniczka sochaczewskiej policji wskazała, że miał 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Zarzut i wniosek do straży granicznej

Po zakończeniu badań 30-latek został zatrzymany. Osadzono go w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

"Ponieważ mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikt z prawem, policjanci skierowali wniosek do straży granicznej o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu" - przekazała Dzik.

W czwartek 30-latek został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej, a następnie - jak poinformowała policja - zajęły się nim służby graniczne Ukrainy.

