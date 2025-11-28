Zderzenie na krajowej "siódemce". Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko

Wypadek na drodze krajowej numer 7 Źródło: Policja Płońsk

Do zderzenia trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 7 w okolicy miejscowości Siedlin doszło w poniedziałek około godz. 13.20. Przyczyny wypadku są wyjaśniane.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca hondy, 33-latek z Warszawy, uderzył w tył volvo prowadzonego przez 33-latkę z Gdańska, a chwilę później volvo wpadło na jadącą przed nim toyotę, którą kierował 50-letni mieszkaniec Warszawy - poinformowała w piątek po południu rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko

"Pasażerka hondy i małe dziecko trafili do szpitala na badania" - zaznaczyła. Jak dodała, na miejscu zdarzenia występują poważne utrudnienia w ruchu - lewy pas jezdni w kierunku Gdańska jest zablokowany, ruch odbywa się prawym pasem, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

"Jeśli jedziecie w stronę Gdańska, przygotujcie się na zwolnienie i możliwe korki" – podkreśliła w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, apelując przy tym do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.

