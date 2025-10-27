Logo TVN Warszawa
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna domów. Apel do świadków

Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Monitoring w Legionowie (nagranie z grudnia 2023 roku)
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Osoba w pelerynie i masce z horroru weszła na prywatną posesję pod Serockiem. Nagrały ją kamery monitoringu. Mieszkańcy twierdzą, że to nie był jedyny taki incydent i podobną postać widziano w kilku miejscach. Policja apeluje do świadków, aby zgłaszali takie sytuacje.

Nagranie z monitoringu zostało opublikowane przed tygodniem w mediach społecznościowych na grupie zrzeszającej mieszkańców Serocka w powiecie legionowskim. Autor wpisu podał, że osoba w przebraniu krążyła po ulicy Pałacowej w Stasim Lesie i była też widziana w innych miejscach.

Na filmie zarejestrowany został moment, gdy osoba przebrana w czarną pelerynę, rękawiczki i białą maskę, przypominającą przebranie z horroru "Krzyk", zagląda w okna domu jednorodzinnego.

W komentarzach pod postem pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Część komentujących twierdziła, że nagranie jest żartem i ma związek ze zbliżającym się Halloween. Byli jednak tacy, którzy przekonywali, że osoba w identycznym stroju była widziana też na innych posesjach i uchwyciły ją prywatne kamery, zamontowane na domach. Jeden z mężczyzn pisał z kolei, że w poprzedni weekend w środku nocy widział osobę w takim przebraniu na obwodnicy Serocka.

Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Źródło: Facebook

Policja nikogo nie zastała

Sprawa została zgłoszona policji. - Podejmowaliśmy jedną interwencję. Policjanci udali się natychmiast na miejsce, ale nie udało im się wylegitymować ani ustalić żadnej osoby, która posiadałaby taką maskę czy pelerynę. Obecnie są tam dyslokowane załogi celem kontroli. Rozpoznanie prowadzi również dzielnicowy - informuje podkomisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Źródło: Facebook

Jak wyjaśnia, funkcjonariusze otrzymali w ubiegłym tygodniu zgłoszenie od kobiety, która twierdziła, że po jej posesji chodzi osoba w przebraniu, która zagląda przez okna i świeci w nie latarką.

- Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą posiadać wiedzę na temat tego zdarzenia i tożsamości tej osoby o kontakt z policją - prosi podkom. Halicka.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook

