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Okolice

A2 na granicy przepustowości. Podpisali pierwszą umowę na rozbudowę

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Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2 koło Zgierza w województwie łódzkim
Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
Drogowcy podpisali umowę rozbudowę do trzech pasów w obu kierunkach pierwszego z czterech odcinków autostrady A2 z Warszawy do Łodzi. Deklarują, że kontrakty na kolejne odcinki zostaną zawarte do końca wakacji.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, A2 od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa rozbuduje firma Strabag. Wartość podpisanej w piątek umowy to blisko 257 milionów złotych. Odcinek objęty kontraktem ma 17,2 kilometra.

Na trzykilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada zyska dodatkowy, czwarty pas na obu jezdniach. Na pozostałym odcinku każda z jezdni będzie miała po trzy pasy ruchu.

Odcinek A2 objęty umową
Odcinek A2 objęty umową
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Na granicy przepustowości

Odcinek A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą jest na granicy przepustowości.

"Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. Dobudowanie dodatkowych pasów jest więc koniecznością" - wskazują drogowcy.

Drogowcy wskazali, że na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2, trasa nie wymaga rozbudowy. Są tam już trzy pasy ruchu na każdej z jezdni. Wykonane zostaną jednak dodatkowe prace - wymiana starej nawierzchni i montaż energooszczędnego oświetlenia drogi.

"Łączna długość A2 objęta inwestycją to 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ" - wylicza GDDKiA.

Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Prace przy zachowaniu ruchu

Drogowcy deklarują, że roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu. Zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania, dostępne będą po dwa pasy ruchu.

"To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą i centrum kraju odbywał się możliwie sprawnie i bez poważniejszych zakłóceń. Planujemy również wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który bardzo dobrze sprawdził się w trakcie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową oraz znacznie poprawił tam bezpieczeństwo" - podkreśla GDDKiA.

W komunikacie wyjaśniono, że w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy prace będą prowadzone poza autostradą. Dopiero po ich zakończeniu zmiany zostaną wprowadzone na trasie głównej.

Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Umowy na kolejne odcinki

W ramach rozbudowy autostrady A2 drogowcy podpiszą umowy na kolejne trzy odcinki: węzeł Łódź Północ - węzeł Łowicz (27,9 km), węzeł Łowicz - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km), oraz granica województwa łódzkiego i mazowieckiego - Grodzisk Mazowiecki (25,5 km). "Planujemy podpisać je do końca wakacji" - deklarują drogowcy.

Szacowany koszt całej inwestycji to 1,5 mld złotych.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
GDDKiADrogi w PolsceAutostrada A2
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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