Okolice A2 na granicy przepustowości. Podpisali pierwszą umowę na rozbudowę Oprac. Dariusz Gałązka |

Autostrada A2 koło Zgierza w województwie łódzkim Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, A2 od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa rozbuduje firma Strabag. Wartość podpisanej w piątek umowy to blisko 257 milionów złotych. Odcinek objęty kontraktem ma 17,2 kilometra.

Na trzykilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada zyska dodatkowy, czwarty pas na obu jezdniach. Na pozostałym odcinku każda z jezdni będzie miała po trzy pasy ruchu.

Odcinek A2 objęty umową Źródło zdjęcia: GDDKiA

Na granicy przepustowości

Odcinek A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą jest na granicy przepustowości.

"Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. Dobudowanie dodatkowych pasów jest więc koniecznością" - wskazują drogowcy.

Drogowcy wskazali, że na wysokości węzła Łódź Północ, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2, trasa nie wymaga rozbudowy. Są tam już trzy pasy ruchu na każdej z jezdni. Wykonane zostaną jednak dodatkowe prace - wymiana starej nawierzchni i montaż energooszczędnego oświetlenia drogi.

"Łączna długość A2 objęta inwestycją to 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ" - wylicza GDDKiA.

Autostrada A2 zostanie rozbudowana Źródło zdjęcia: GDDKiA

Prace przy zachowaniu ruchu

Drogowcy deklarują, że roboty budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu. Zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania, dostępne będą po dwa pasy ruchu.

"To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą i centrum kraju odbywał się możliwie sprawnie i bez poważniejszych zakłóceń. Planujemy również wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który bardzo dobrze sprawdził się w trakcie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową oraz znacznie poprawił tam bezpieczeństwo" - podkreśla GDDKiA.

W komunikacie wyjaśniono, że w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy prace będą prowadzone poza autostradą. Dopiero po ich zakończeniu zmiany zostaną wprowadzone na trasie głównej.

Autostrada A2 zostanie rozbudowana Źródło zdjęcia: GDDKiA

Umowy na kolejne odcinki

W ramach rozbudowy autostrady A2 drogowcy podpiszą umowy na kolejne trzy odcinki: węzeł Łódź Północ - węzeł Łowicz (27,9 km), węzeł Łowicz - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km), oraz granica województwa łódzkiego i mazowieckiego - Grodzisk Mazowiecki (25,5 km). "Planujemy podpisać je do końca wakacji" - deklarują drogowcy.

Szacowany koszt całej inwestycji to 1,5 mld złotych.