Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami

Ciechanów (Mazowsze) Źródło: Google Earth

"UWAGA! Ostrzegamy przed oszustami! Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Na terenie gminy Regimin pojawili się oszuści podający się za urzędników Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pod pretekstem kontroli instalacji fotowoltaicznych próbują wejść na posesje mieszkańców" - piszą w komunikacie policjanci.

"Pamiętaj! Urząd Regulacji Energetyki nie prowadzi niezapowiedzianych kontroli w domach prywatnych. Nie podawaj swoich danych osobowych, nie podpisuj żadnych dokumentów ani umów. W razie wątpliwości natychmiast powiadom Policję – numer alarmowy 112" - zaapelowano do mieszkańców.