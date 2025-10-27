Logo TVN Warszawa
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami

Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Ciechanów (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Ciechanowa (Mazowieckie) ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za pracowników Urzędu Regulacji Energetyki. Funkcjonariusze przestrzegają, by nie podawać im danych i nie podpisywać żadnych umów.

"UWAGA! Ostrzegamy przed oszustami! Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Na terenie gminy Regimin pojawili się oszuści podający się za urzędników Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pod pretekstem kontroli instalacji fotowoltaicznych próbują wejść na posesje mieszkańców" - piszą w komunikacie policjanci.

"Pamiętaj! Urząd Regulacji Energetyki nie prowadzi niezapowiedzianych kontroli w domach prywatnych. Nie podawaj swoich danych osobowych, nie podpisuj żadnych dokumentów ani umów. W razie wątpliwości natychmiast powiadom Policję – numer alarmowy 112" - zaapelowano do mieszkańców.

"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów

"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów

Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

katke

tvnwarszawa.pl

Shutterstock

PolicjaPrzestępczość w WarszawieCiechanów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki