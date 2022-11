Odsłonięto mural Igi Świątek. "Jesteśmy dumni z takich raszynian"

W południe w Raszynie odsłonięto mural Igi Świątek, który pokrył jedną ze ścian szkoły podstawowej. W projekt zaangażowany był Klub Sportowy Raszyn oraz Stowarzyszenie Projekt Raszyn, a wykonał go Dominik Kowalczyk. Na uroczystości obecny był ojciec Igi Świątek, Tomasz.

W piątek 18 października o godzinie 12.00 nastąpiło odsłonięcie muralu Igi Świątek. Zdobi on szkołę podstawową im. Cypriana Godebskiego. Pokrywa ścianę od strony alei Krakowskiej. Pomysłodawcą był Klub Sportowy Raszyn oraz Stowarzyszenie Projekt Raszyn.

W uroczystości brała udział Dorota Betko, Prezes Stowarzyszenia Projekt Raszyn. - To nie tyle podziękowania, co ogromne gratulacje dla taty mistrzyni - mówiła podczas odsłonięcia. - W imieniu swoim i wszystkich tutaj zgromadzonych chcemy pogratulować i podziękować. Jesteśmy dumni z takich raszynian. To ogromna praca pana i pańskiej córki, poświecenie i oddanie się temu, co kochacie. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkich zwycięstw - dodała Betko.

- Jestem zaskoczony i bardzo mi miło, że Iga została w ten sposób wyróżniona i doceniona. Nie liczyłem na tego typu inicjatywę. Widać wsparcie, które dostajemy od mieszkańców, od władz gminy i Raszyna. Pogoda nas nie rozpieszcza ale to co tu widzimy, jest warte tego, by tutaj być – mówił Tomasz Świątek.

"Byłem zachwycony, kiedy dowiedziałem się, że będę malował Igę Świątek"

Mural wykonał Dominik Kowalczyk, wraz z Przemkiem Kaczmarkiem, a za projekt graficzny odpowiadał Johannes Utri. - Malowanie takich ścian to moje marzenie. Byłem zachwycony, kiedy dowiedziałem się, że będę malował Igę Świątek - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Kowalczyk. Artysta maluje w całej Polsce, lecz ostatnio kilka jego murali powstało w okolicach Michałowic i Komorowa. - Koncepcja muralu była kilkakrotnie zmieniana, najpierw wybraliśmy zdjęcie Igi na którym jest uśmiechnięta, jednak na koniec menadżerka poprosiła żeby ona była dynamiczna, agresywna, żeby było widać tę walkę - opowiada artysta.

Aby powstał mural zespół musiał kadrować wybrane zdjęcie, by z daleka było widać, kto na nim jest. - Na miejscu byłem osiem razy. Ale to było różnie, w zależności od warunków atmosferycznych. Jeśli padało to też trochę czasu zajmowało zabezpieczanie ściany przed deszczem. Pierwszego dnia pracowaliśmy aż do czwartej rano ponieważ ściana była popękana i trzeba było ją gruntować - dodaje Kowalczyk. Wspomina też, że od wybrania konkretnej koncepcji do namalowania muralu minęły dwa miesiące, a o samym projekcie artyści wiedzieli od pół roku.

Miejsce muralu nie jest przypadkowe. - Chciano stawiać Igę za wzór do naśladowania, motywować dzieci do sportu. Ściana jest zlokalizowana przy boisku, więc kojarzy się ze sportem, poza tym jest widoczna z głównej drogi - tłumaczy Kowalczyk.

