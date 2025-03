Koszmar 91-latki. Syn odpowie za znęcanie się nad matką

Przemoc domowa w Polsce. Jak wygląda rzeczywistość? (wideo z 2020 roku) Źródło: Fakty po południu

Koszmar kobiety trwał blisko rok. Według ustaleń śledczych mężczyzna wszczynał awantury, obrażał i bił swoją 91-letnią matkę. Nie pomagały nakazy opuszczenia mieszkania i zakazy zbliżania się.

Policjanci wielokrotnie odwiedzali lokal, w którym 91-latka mieszka z synem. Wydawali nakazy opuszczenia mieszkania i zakazy zbliżania się do pokrzywdzonej. 49-latek się jednak do nich nie stosował. Wszystko zmieniło się po ostatniej wizycie.

"W związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty dzielnicowy skontaktował się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, aby razem skontrolować sytuację w rodzinie. Wizyta, w której brało udział dwóch dzielnicowych oraz pracownicy socjalni, okazała się kluczowa. Gdy drzwi otworzyła 91-letnia kobieta, zauważyli na jej twarzy i ciele widoczne obrażenia. Nie zgłosiła wcześniej pobicia, dzielnicowi natychmiast wezwali na miejsce karetkę, która przewiozła ją do szpitala" - podaje siedlecka policja w komunikacie.

Jej syna nie było. Został zatrzymany następnego dnia, a Prokuratura Rejonowa w Siedlcach, która wszczęła śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad 91-latką, przedstawiła mu zarzuty.

Art. 207 § 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 157 § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

Wszczynał awantury, szarpał, popychał i bił

- Jarosław K. jest podejrzany o to, że w okresie od maja 2024 roku do marca 2025 roku w Siedlcach, we wspólnym miejscu zamieszkania z nieporadną ze względu na wiek pokrzywdzoną, znęcał się nad nią w ten sposób, że wszczynał awantury, szarpał, popychał, wyzywał używając słów powszechnie uznanych za obelżywe, bił pięściami po głowie i kopał po całym ciele. W nocy z 2 na 3 marca spowodował u niej obrażenia, które należą do kategorii średnich. Doszło do naruszenia czynności narządów jej ciała na okres przekraczający siedem dni - przekazuje w komunikacie Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec Jarosława K. areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Może to dotknąć każdego

"Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie" - przypominają policjanci.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rodzaje przemocy domowej: 1. przemoc fizyczna; 2. przemoc psychiczna; 3. przemoc ekonomiczna; 4. przemoc seksualna; 5. tzw. cyberprzemoc. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Numer alarmowy 112

"Każdy, kto słyszy odgłosy awantury za ścianą lub płaczące dzieci, może zareagować i pomóc osobom pokrzywdzonym przemocą przeciwstawić się agresorowi. Wystarczy zadzwonić, nawet anonimowo, na numer alarmowy 112. Każde takie zgłoszenie policjanci sprawdzą, a jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmą stosowne kroki prawne, aby przeciwdziałać przemocy domowej lub innym czynom zabronionym. Pamiętajmy, że znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Natomiast w warunkach tzw. recydywy kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę pozbawienia wolności do 7,5 roku" - przypominają policjanci.

Kogo należy powiadomić: · policję; · pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; · żołnierza Żandarmerii Wojskowej (w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową); · pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej; · asystenta rodziny; · nauczyciela wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znającego sytuację domową małoletniego; · osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego; · przedstawiciela gminnej komisji rozwiązania problemów alkoholowych; · pedagoga, psychologa, terapeutę będącego przedstawicielem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.