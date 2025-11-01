Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Jak poinformował tvn24.pl aspirant Michał Składanowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, do poważnego wypadku doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kubusia Puchatka. Na miejscu jest policja, straż pożarna i karetki pogotowia.

Wielu poszkodowanych

- Samochodami podróżowało łącznie osiem osób, w tym dwoje dzieci. Jedno z aut dachowało i potrąciło rowerzystę, który znajdował się przy przejściu dla pieszych - powiedział rzecznik.

Według strażaków poszkodowanych zostało sześć osób, w tym dziecko. Warszawskie pogotowie ratunkowe podaje jednak informację o siedmiu osobach poszkodowanych, w tym dwojgu dzieci. "Po przeprowadzeniu z pacjentami med. czynności rat. wszyscy są transportowani do szpitala" - czytamy we wpisie WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Państwowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na platformie X.

- Wszystkie osoby zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie zostało zamknięte - przekazał po godzinie 16 Składanowski.

