Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, za zjazdem na Pruszków, w kierunku Warszawy.
Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Zablokowany jest pas rozpędowy. Tam stoją uszkodzone pojazdy: tir oraz auto osobowe. Osobówka ma uszkodzenia z boku z lewej strony - opisał reporter.
Jak dodał, w związku ze zdarzeniem nie tworzą się korki, ponieważ ruch jest niewielki. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie.
Zderzenie tira i osobówki na A2
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl