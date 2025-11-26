Logo TVN Warszawa
Okolice

Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie

Zderzenie tira i osobówki na A2
Zderzenie na A2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na A2 na wysokości Pruszkowa zderzyły się tir i samochód osobowy. Na miejscu pracują służby.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2, za zjazdem na Pruszków, w kierunku Warszawy.

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Zablokowany jest pas rozpędowy. Tam stoją uszkodzone pojazdy: tir oraz auto osobowe. Osobówka ma uszkodzenia z boku z lewej strony - opisał reporter.

Jak dodał, w związku ze zdarzeniem nie tworzą się korki, ponieważ ruch jest niewielki. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie.

Zderzenie tira i osobówki na A2
Zderzenie tira i osobówki na A2
Zderzenie tira i osobówki na A2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie tira i osobówki na A2
Zderzenie tira i osobówki na A2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie tira i osobówki na A2
Zderzenie tira i osobówki na A2
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

