Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

O sprawie poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku. - 73-latek z powiatu płońskiego natknął się w sieci na stronę oferującą protezy zębowe na górne i dolne łuki w niezwykle atrakcyjnej cenie - 188 złotych. Na nagraniu reklamowym proteza wyglądała solidnie, miała pasować na każdą szczękę, a sama prezentacja była zrobiona tak, by wzbudzić zaufanie. Mężczyzna zamówił produkt dla znajomej, wybrał płatność przy odbiorze i otrzymał mailowe potwierdzenie zakupu - relacjonuje nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.

Kiedy kurier dostarczył przesyłkę, senior zapłacił gotówką i dopiero po jego odjeździe otworzył paczkę. Zamiast profesjonalnej protezy znalazł w środku plastikowe zęby wyglądające, jak zabawka. - Produkt nie miał nic wspólnego z tym, co prezentowano na stronie. Dopiero po tym znalazł komentarze innych. W sieci natrafił na liczne wpisy osób, które zostały oszukane w podobny sposób przez tę samą firmę. Wielu pisało, że sprawę zgłosili już policji. 73-latek również podjął takie kroki, a także próbował wstrzymać płatność, kontaktując się z firmą kurierską - wyjaśniła policjantka.

Apel o ostrożność

Policjanci apelują, by uważnie podchodzić do ofert, które wyglądają zbyt dobrze, by były prawdziwe. Oszuści często żerują na zaufaniu, szczególnie osób starszych, i wysyłają przedmioty bez wartości, licząc na to, że nikt nie będzie dochodził swoich praw. Każde podejrzenie oszustwa warto zgłosić.

Kilka dni temu w podobny sposób oszukany został 78-latek z województwa dolnośląskiego. On również chciał zamówić protezę zębową. W paczce na wskazany adres przyjechała plastikowa zabawka imitująca zęby.

