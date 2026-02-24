Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Płock

Pożar w galerii handlowej, ewakuowano klientów i pracowników

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Płocku
Źródło: Google Earth Pro
Płonie elewacja galerii Wisła w Płocku. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Jak informuje policja, ewakuowano klientów i pracowników.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o pożarze galerii Wisła w Płocku otrzymaliśmy na Kontakt24. Służby zgłoszenie otrzymały po godzinie 18.

- Na miejsce zadysponowano pięć zastępów. Nie mam więcej informacji, strażacy dopiero robią rozpoznanie, dopiero dojechali na miejsce. Sytuacja jest rozwojowa - przekazał oficer prasowy mł. kpt. Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Ewakuacja

Jak przekazała nam podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, zarządzono ewakuację klientów i pracowników galerii.

Nie ma informacji o tym, co było przyczyną pożaru.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska, amn

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaPłock
Czytaj także:
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Legendarny prezydent Warszawy bohaterem musicalu
Piotr Bakalarski
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
"Zwyciężymy Zjednoczeni" Wiec i koncert poparcia dla Ukrainy
Śródmieście
Wzięła w leasing Audi i Mercedesa. Przestała płacić, ale aut nie zwróciła
Wzięła w leasing dwa auta warte ponad 250 tysięcy, rat nie płaciła
Bielany
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Ulica zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
Białołęka
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Produkowano tam czcionki drukarskie, broń i serki topione
Śródmieście
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika. Nowe informacje
Okolice
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa jedyna winda na peron stacji metra
Śródmieście
Stołeczna prokuratura zarzuca Michałowi P. zabójstwa sześciu starszych kobiet
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Śródmieście
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
Okolice
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Okolice
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Okolice
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Złagodzony wyrok
Okolice
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Okolice
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Okolice
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki