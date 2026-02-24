Pożar w galerii handlowej, ewakuowano klientów i pracowników

Do zdarzenia doszło w Płocku Źródło: Google Earth Pro

Informację o pożarze galerii Wisła w Płocku otrzymaliśmy na Kontakt24. Służby zgłoszenie otrzymały po godzinie 18.

- Na miejsce zadysponowano pięć zastępów. Nie mam więcej informacji, strażacy dopiero robią rozpoznanie, dopiero dojechali na miejsce. Sytuacja jest rozwojowa - przekazał oficer prasowy mł. kpt. Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Ewakuacja

Jak przekazała nam podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, zarządzono ewakuację klientów i pracowników galerii.

Nie ma informacji o tym, co było przyczyną pożaru.

