Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol

"Mężczyzna przykleił na ręce kod kreskowy środka chemicznego, po czym podszedł do kasy samoobsługowej. Skasował kod, a do koszyka wrzucił alkohol. 35-latek był obserwowany przez operatora monitoringu" - opisuje podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.
Sprawą zajęli się płoccy funkcjonariusze, którzy zatrzymali mężczyznę. Jak się okazało, był już wcześniej karany za liczne kradzieże.
35-letni mieszkaniec Płocka usłyszał teraz zarzuty oszustwa. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock