Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek

Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Chciał ominąć korek, zatrzymała go policja
Źródło: KPP w Piasecznie
Zniecierpliwiony kierowca chciał ominąć korek w Piasecznie i wyprzedził swoim busem kilka pojazdów pomimo podwójnej linii ciągłej. Wszystko widział policjant, który interweniował w sprawie łamania przepisów w tym miejscu. Kierujący dostał mandat i punkty karne.

Policja przestrzega, że zatory drogowe zwane przez kierujących korkami bywają frustrujące, ale nie może być to powód do łamania przepisów i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Niechlubnym przykładem tego, czego nie należy robić, jest zarejestrowany przez funkcjonariusza piaseczyńskiej "drogówki" wyczyn kierującego busem.

Zignorował znak

- Mieszkańcy za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłosili, że w rejonie przejazdu kolejowego na ulicy Orężnej w Piasecznie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusz, który pojawił się na miejscu, nie musiał długo czekać na potwierdzenie zgłoszenia. Na jego oczach kierujący busem zdecydował się na niebezpieczny manewr, ignorując znak poziomu P-4 "linia podwójna ciągła". 22-latek nie potrafił w żaden sposób wyjaśnić, dlaczego postanowił naruszyć obowiązujące przepisy - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Spotkanie z policjantem zakończył mandatem w wysokości 500 złotych oraz pięcioma punktami karnymi.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

PiasecznoPolicjaPrzestępczość w Warszawie
