Wybili szybę i włamali się do szkoły

W miniony poniedziałek do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do jednej z ostrołęckich szkół. Z przekazanych informacji wynikało, że sprawcy wybili szybę w oknie, dostali się do wnętrza budynku i przeszukali pomieszczenia. Łączna wartość strat spowodowana przez działanie sprawców została oszacowana na kwotę 1300 złotych.

Zatrzymanie i zarzuty

- Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy rozpoczęli działania operacyjne i procesowe skierowane na ustalenie i zatrzymanie sprawców tego włamania. Dzięki dobremu rozpoznaniu już po kilkudziesięciu godzinach kryminalni ustalili i zatrzymali pierwszego podejrzewanego, okazał się nim 17-letni mieszkaniec Ostrołęki. Kilkanaście godzin później policjanci przeprowadzili czynności procesowe do tej sprawy z 19-latkiem, który również brał udział w zdarzeniu - poinformował rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański,

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obydwu mężczyznom zarzutu wspólnie i w porozumieniu usiłowania kradzieży z włamaniem. - Niebawem obydwaj mężczyźni niebawem odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności - podsumował policjant.