Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji

Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
23 osoby zostały już skazane w sprawie recept wystawianych bez wiedzy pacjentów. Łączna kwota refundacji wyniosła sześć milionów złotych. Udział w tym procederze - według śledczych - brali: lekarz, pracownik firmy farmaceutycznej, członek zarządu spółki prowadzącej sieć aptek, przedstawiciele firm farmaceutycznych i kierownicy aptek.

W latach 2018-2020 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do sądów trzy akty oskarżenia w sprawach dotyczących szeregu przestępstw związanych z realizacją recept refundowanych w latach 2012-2017. Były one wynikiem kilku śledztw prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. 

"Ustalono, że lekarz psychiatra, który prowadził praktykę w poradniach w Ostrołęce oraz w Pułtusku, bez wiedzy pacjentów wystawiał - w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie - recepty na leki refundowane. Recepty odbierane były przez przedstawicieli firm farmaceutycznych, a następnie przekazywane do kierowników aptek oraz do członka zarządu firmy prowadzącej sieć aptek. Kierownicy osobiście rozdzielali recepty pomiędzy podległych służbowo pracowników, instruując ich, w jaki sposób mają być recepty realizowane - 'przebite', czyli wprowadzone do sytemu aptecznego poprzez fiskalizację" – wyjaśnia schemat działania Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Płatności za tak "realizowane" recepty w późniejszym czasie dokonywali przedstawiciele farmaceutyczni.

"Realizacja takich recept nie tylko zwiększała sprzedaż apteki, ale była też wykazywana w zestawieniu refundacyjnym przekazywanym do NFZ w celu uzyskania refundacji" – informuje prokuratura.

Siedem osób, 517 przestępstw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem osób, 517 przestępstw

Sześć milionów z refundacji

Były to głównie leki wysokorefundowane z linii psychiatrycznej.

Udział w tym procederze - według śledczych - brali: lekarz, pracownik firmy farmaceutycznej, członek zarządu spółki prowadzącej sieć aptek, przedstawiciele firm farmaceutycznych, jak też kierownicy aptek.

"Ich współdziałanie doprowadziło do wyłudzenia około sześciu milionów złotych z refundacji" – dodaje prokurator Łukasiewicz

W tej sprawie zapadły już trzy wyroki. Skazane zostały łącznie 23 osoby, w tym pięć ,prawomocnie.

Ostatni wyrok

Ostatni z wyroków wydał Sąd Okręgowy w Ostrołęce 12 listopada. Dotyczył pracownika firmy farmaceutycznej, członka zarządu firmy prowadzącej sieć aptek oraz kierowników aptek. Sąd uznał wszystkich oskarżonych winnych popełnienia zarzucanych im czynów, czyli oszustwa w znacznych rozmiarach oraz poświadczenia nieprawdy i wymierzył im kary pozbawienia wolności w wymiarze od siedmiu miesięcy do roku, z warunkowym zawieszeniem na rok do pięciu lat.

Wobec wszystkich oskarżonych orzekł zakaz pełnienia funkcji kierownika apteki na okres od roku do pięciu lat, a co do członka zarządu firmy sieci aptek ponadto m.in. zakaz zasiadania w radach nadzorczych spółek i przedsiębiorstw państwowych. 

Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolsceLekiOchrona zdrowiaProkuraturaOstrołęka
Czytaj także:
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Śródmieście
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Szkoła podstawowa w Gójcu
Agresja na szkolnym zebraniu. Dyrektorka w szpitalu, mężczyzna zatrzymany
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
Śródmieście
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
Mokotów
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
Wawer
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
TVN24
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
Włochy
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
Śródmieście
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
Bielany
Wypadek motocyklisty w miejscowości Lubiczów
Wyjeżdżał z parkingu, zderzył się z motocyklistą
Próba włamania pod Warszawą
Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego, jedna nie żyje
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Huk był okropny. Jeden do drugiego dzwonił, nikt nic nie wiedział"
Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Donald Tusk
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 
Śmiertelny wypadek w Jeżewicach
Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje
Most na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie i korek na Południowej Obwodnicy Warszawy
Wilanów
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
Wola
35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki