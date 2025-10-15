Logo TVN Warszawa
Warszawa
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy

Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Zablokowali auto radiowozami. Zatrzymali poszukiwanego
Źródło: KMP Ostrołęka
Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym od siedmiu lat. Długo ukrywał się poza granicami kraju. Kiedy wrócił do Polski wykorzystali okazję. Auto, którym się poruszał, zablokowali radiowozami.

Policjanci z Ostrołęki ustalili, że do Polski powrócił mężczyzna poszukiwany od siedmiu lat listem gończym. "Przez długi czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Jak wyjaśnił, mężczyzna był poszukiwany w celu "doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności orzeczoną za poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, m. in. za uszkodzenie ciała oraz przestępstwa przeciwko mieniu".

Z policyjnych ustaleń wynikało, że mężczyzna może być niebezpieczny. Dlatego do działań włączono również funkcjonariuszy z grupy realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

"Auto zablokowane przez radiowozy"

Policjanci ustalili, że poszukiwany będzie przemieszczał się samochodem jedną z dróg powiatu ostrołęckiego. We wtorek, 14 października, kilka minut po godzinie 17 funkcjonariusze przystąpili do działań.

"Auto, którym poruszał się mężczyzna, zostało zablokowane przez radiowozy, a mężczyzna wyprowadzony z samochodu" - opisał zatrzymanie Żerański.

Poszukiwany został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, a po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

