Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy

Zablokowali auto radiowozami. Zatrzymali poszukiwanego Źródło: KMP Ostrołęka

Policjanci z Ostrołęki ustalili, że do Polski powrócił mężczyzna poszukiwany od siedmiu lat listem gończym. "Przez długi czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Jak wyjaśnił, mężczyzna był poszukiwany w celu "doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności orzeczoną za poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, m. in. za uszkodzenie ciała oraz przestępstwa przeciwko mieniu".

Z policyjnych ustaleń wynikało, że mężczyzna może być niebezpieczny. Dlatego do działań włączono również funkcjonariuszy z grupy realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

"Auto zablokowane przez radiowozy"

Policjanci ustalili, że poszukiwany będzie przemieszczał się samochodem jedną z dróg powiatu ostrołęckiego. We wtorek, 14 października, kilka minut po godzinie 17 funkcjonariusze przystąpili do działań.

"Auto, którym poruszał się mężczyzna, zostało zablokowane przez radiowozy, a mężczyzna wyprowadzony z samochodu" - opisał zatrzymanie Żerański.

Poszukiwany został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, a po wykonaniu niezbędnych czynności trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę pozbawienia wolności.