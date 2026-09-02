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Okolice

Ponad 700 wojennych "pamiątek" w jednym miejscu

Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy
Podczas prac polowych odkopał niebezpieczne "pamiątki" z czasów II wojny światowej
Źródło wideo: Policja Płońsk
Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk
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Amunicja strzelecka, granaty, zapalniki i pociski do granatników - łącznie ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów z czasów II wojny światowej znalazł rolnik podczas prac polowych w jednej z miejscowości w gminie Płońsk. Zajęli się nimi saperzy.

We wtorek, 1 września, kilka minut po godzinie 8 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie dotyczące znaleziska na jednym z pól w gminie Płońsk. Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi, w odległości około 20 metrów od zabudowań gospodarczych, na niebezpieczne przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Na miejsce skierowani zostali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz pirotechnicy, którzy potwierdzili, że przedmioty wymagają zabezpieczenia saperów.

Do czasu ich przyjazdu policjanci zabezpieczali teren.

Saperzy przejęli groźne przedmioty

"Patrol saperski z Kazunia przejął odnalezione przedmioty. Było tam 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników, 174 pociski do granatników oraz 100 innych niebezpiecznych przedmiotów. Łącznie ponad 710 sztuk" - informuje sierż. Eliza Koźlicka z płońskiej policji.

Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy
Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk
Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 80 lat niewybuchy i niewypały mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego pod żadnym pozorem nie należy ich dotykać, przenosić ani podejmować prób samodzielnego zabezpieczenia. Jeżeli natrafimy na przedmiot przypominający niewybuch lub niewypał, należy oddalić się na bezpieczną odległość, nie dopuszczać do miejsca osób postronnych i niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
przypominają policjanci
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NiewybuchII wojna światowaPolicjaPłońsk
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