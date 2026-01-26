Pożar hali z odpadami

Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Nowym Modlinie na ulicy Usługowej doszło do pożaru hali. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali około godziny 19.20.

- Pożar wybuchł w hali o wymiarach 16x50 metrów, o konstrukcji metalowej. Były tam składowane odpady, głównie papier i tworzywa sztuczne. Pożar jest już opanowany, działania będą trwały jeszcze kilka godzin. Zadymienie jest już dużo mniejsze. Pożar nie rozprzestrzenił się na inne budynki. Grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego jest w drodze - poinformował przed godziną 22 kpt. Paweł Plagowski ze straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Straż pożarna zaapelowała do okolicznych mieszkańców o prewencyjne zamykanie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru.

Na miejsce początkowo skierowano 11 zastępów straży pożarnej, jednak dojeżdżały kolejne. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów straży pożarnej.

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Nad wygrodzonym obszarem unosi się łuna ognia i swąd spalonych odpadów - relacjonował o godzinie 21.30 reporter. - Obecnie strażacy przy użyciu koparki przekopują odpady w celu zlokalizowania zarzewia ognia - dodał po godzinie 22 Mżyk.

Pożar hali w Nowym Modlinie Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: tvnwarszawa.pl Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar hali w Nowym Modlinie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Przeczytaj także: Cienki lód na chodnikach, wieczorem marznąca mgła

Trudne warunki na jezdniach i chodnikach w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl