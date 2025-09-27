Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę. W nocy, po godzinie drugiej do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w bloku.

- Pożar wybuchł w lokalu na pierwszy piętrze. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, musieli wejść do mieszkania siłowo. Panowało silne zadymienie. Niestety, w wyniku pożaru zginęli dwaj mężczyźni przebywający w środku - poinformował kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Strażak przekazał, że konieczna była ewakuacja mieszkańców z dwóch klatek bloku. - Pożar został ugaszony. Wyposażenie mieszkania zostało częściowo wyniesione na zewnątrz i tam przelane wodą - dodał kapitan Plagowski.

Na miejscu pojawili się policyjnie technicy oraz prokurator. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego pożaru.

