Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Policja: wyzywał, bił, uderzył szklanym naczyniem w głowę

44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim
Źródło: Google Earth
45-latek uderzył szklanym naczyniem w głowę swoją żonę. Kobieta trafiła do szpitala ze złamanym oczodołem i licznymi ranami głowy. Mężczyzna był pijany, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Nie był to pierwszy raz, gdy podniósł rękę na żonę.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, do której doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta.

On pijany, ona z obrażeniami

"Skierowany na miejsce policyjny patrol zastał pod wskazanym adresem nietrzeźwego mężczyznę i kobietę z obrażeniami głowy i twarzy. Patrolowcy ustalili, że agresywny 45-latek uderzył szklanym naczyniem w głowę swoją 44-letnią żonę" - podała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Okazało się, że mężczyzna był pijany. W wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Policja ustaliła, że nie był to pierwszy tego typu przejaw agresji mężczyzny wobec pokrzywdzonej.

"Uderzył szklanym naczyniem w głowę"

"45-latek już wcześniej znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, bił po głowie i ciele rękoma, i przedmiotami codziennego użytku, a podczas ostatniej interwencji uderzył szklanym naczyniem w głowę, powodując u 44-latki złamanie oczodołu oraz liczne rany głowy" - wyjaśniła policjantka.

45-latek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące pobicia i znęcania się nad osobą najbliższą.

Decyzją sądu 45-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Agresorowi grozi teraz kara do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Śródmieście
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
Białołęka

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzemocPrzemoc wobec kobietPrzemoc domowa
Czytaj także:
Czym różni się kredyt gotówkowy od karty kredytowej?
Kredyt gotówkowy a karta kredytowa. Porównanie produktów bankowych
Artykuł sponsorowany
Zderzenie w Zaborówku
Czołowe zderzenie osobówki i autobusu miejskiego
Okolice
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Chodzili po torach przy stacji Mika. Wzbudzili zainteresowanie policji
Okolice
Dworek w Jadwisinie
W dworku miała być edukacja, jest escape room i oferta sprzedaży. Prezes komentuje
Okolice
Rozmowa z maszynistą, który zatrzymał pociąg Kolei Mazowieckich
"Pociągiem mocno bujnęło. Wyjrzałem, by sprawdzić czy stoi na szynach"
Okolice
Nieporęt. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja. Miejsce, gdzie znajdował się dwór Wazów
Finał gry o tron w... podwarszawskiej wsi
Adam Michejda
Wypadek na torach
Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"
Okolice
Tragiczny wypadek na torach
Wypadek na torach pod Warszawą. Opóźnienia pociągów
Okolice
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
Wola
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
Białołęka
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
Okolice
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
Ochota
Weekendowe frezowania
Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach
Praga Południe
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Astronomiczna cena za działkę z historyczną zabudową
Wola
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa
Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
Ursus
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
Okolice
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono
Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"
TVN24
Nowe przedszkole na Targówku
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia
Klaudia Kamieniarz
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
Komunikacja
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Okolice
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Okolice
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
Okolice
Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku
Pomaga młodym stanąć na nogi. Warszawianka Roku wybrana
warszawa wschodnia, utrudnienia, tory, kolej
Pociąg towarowy uderzył w łosia
Okolice
Kierowca audi momentami pędził nawet 200 km/h
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki