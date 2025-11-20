Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, do której doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta.
On pijany, ona z obrażeniami
"Skierowany na miejsce policyjny patrol zastał pod wskazanym adresem nietrzeźwego mężczyznę i kobietę z obrażeniami głowy i twarzy. Patrolowcy ustalili, że agresywny 45-latek uderzył szklanym naczyniem w głowę swoją 44-letnią żonę" - podała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Okazało się, że mężczyzna był pijany. W wydychanym powietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu.
Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Policja ustaliła, że nie był to pierwszy tego typu przejaw agresji mężczyzny wobec pokrzywdzonej.
"Uderzył szklanym naczyniem w głowę"
"45-latek już wcześniej znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, bił po głowie i ciele rękoma, i przedmiotami codziennego użytku, a podczas ostatniej interwencji uderzył szklanym naczyniem w głowę, powodując u 44-latki złamanie oczodołu oraz liczne rany głowy" - wyjaśniła policjantka.
45-latek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące pobicia i znęcania się nad osobą najbliższą.
Decyzją sądu 45-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Agresorowi grozi teraz kara do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja