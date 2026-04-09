Okolice Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana

Policjanci z nowodworskiej drogówki zatrzymali w Starym Modlinie do kontroli kierującego autem marki Mercedes, który - mimo linii podwójnej ciągłej - wyprzedził nieoznakowany radiowóz.

Pilotaż do szpitala

Kierowca, 41-letni obywatel Iranu, poinformował ich, że pilnie poszukuje drogi do szpitala, ponieważ jego pasażerka - będąca w szóstym miesiącu ciąży - doznała silnego krwotoku.

"W związku z zagrożeniem zdrowia kobiety niezwłocznie rozpoczęli pilotaż do nowodworskiego szpitala, gdzie ciężarnej udzielono pomocy medycznej" - przekazuje w komunikacie asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.

Kierowca z zakazami

To nie był koniec. Okazało się, że kierowca ma trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Sąd Rejonowy w Pruszkowie oraz Sąd Rejonowy w Łowiczu.

Usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu, za co grozi do pięciu lat więzienia. Po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony.

Pasażerka poszukiwana

"Pasażerka była natomiast poszukiwana - na podstawie nakazu doprowadzenia i w celu ustalenia miejsca pobytu. Po zakończeniu czynności medycznych kobieta uiściła zasądzoną, zaległą grzywnę, unikając tym samym zastępczej kary pozbawienia wolności" - dodaje asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

