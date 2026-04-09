Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana

Policjanci zatrzymali kierowcę Mercedesa po tym, jak wyprzedził nieoznakowany radiowóz. Okazało się, że pasażerka potrzebuje pilnie pomocy medycznej. Policjanci pilotowali ich do szpitala. Ale to nie był koniec sprawy. Kierowca stanie przed sądem, a pasażerka musiała zapłacić grzywnę, by nie trafić do aresztu.

Policjanci z nowodworskiej drogówki zatrzymali w Starym Modlinie do kontroli kierującego autem marki Mercedes, który - mimo linii podwójnej ciągłej - wyprzedził nieoznakowany radiowóz.

Pilotaż do szpitala

Kierowca, 41-letni obywatel Iranu, poinformował ich, że pilnie poszukuje drogi do szpitala, ponieważ jego pasażerka - będąca w szóstym miesiącu ciąży - doznała silnego krwotoku.

"W związku z zagrożeniem zdrowia kobiety niezwłocznie rozpoczęli pilotaż do nowodworskiego szpitala, gdzie ciężarnej udzielono pomocy medycznej" - przekazuje w komunikacie asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.

Kierowca z zakazami

To nie był koniec. Okazało się, że kierowca ma trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Sąd Rejonowy w Pruszkowie oraz Sąd Rejonowy w Łowiczu.

Usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu, za co grozi do pięciu lat więzienia. Po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony.

Pasażerka poszukiwana

"Pasażerka była natomiast poszukiwana - na podstawie nakazu doprowadzenia i w celu ustalenia miejsca pobytu. Po zakończeniu czynności medycznych kobieta uiściła zasądzoną, zaległą grzywnę, unikając tym samym zastępczej kary pozbawienia wolności" - dodaje asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem

W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

Drogi w PolsceNowy Dwór GdańskiPolicja
