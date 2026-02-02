Jego samochód wypadł z drogi, reanimacja kierowcy

Mińsk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Jak wskazał, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.35. - Samochód osobowy wypadł z jezdni. Kierowca podróżował sam. Trwa jego reanimacja - przekazał nam strażak.

Droga w tym miejscu jest zablokowana na czas działań służb. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków - podsumował młodszy brygadier Płochocki.