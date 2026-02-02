Logo TVN Warszawa
Jego samochód wypadł z drogi, reanimacja kierowcy

Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Mińsk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
W Michałowie na drodze wojewódzkiej numer 637 doszło do groźnego wypadku. Kierowca auta osobowego wypadł z drogi. Trwa akcja ratunkowa. Droga jest zablokowana.

Informację o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl młodszy brygadier Kamil Płochocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Jak wskazał, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.35. - Samochód osobowy wypadł z jezdni. Kierowca podróżował sam. Trwa jego reanimacja - przekazał nam strażak.

Droga w tym miejscu jest zablokowana na czas działań służb. - Na miejscu pracują trzy zastępy strażaków - podsumował młodszy brygadier Płochocki.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

