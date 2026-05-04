Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
W niedzielę około godziny 21 służby z Płocka otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 62 w Białobrzegach.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia kierująca motocyklem uderzyła w łosia. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Jak przekazała nam w poniedziałek rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska, życia motocyklistki nie udało się uratować.
Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas akcji służb.
Motocyklista zginął po zderzeniu z autem
W niedzielę, przed godziną 14.40, doszło do wypadku na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy w powiecie sochaczewskim.
"W zdarzeniu brały udział Volkswagen Passat i motocykl marki BMW. Niestety, pomimo podjętej reanimacji motocyklista zmarł" - podała Komenda Miejska Policji w Sochaczewie.
Przez kilka godzin na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy ustalali okoliczności zderzenia pojazdów. Droga była zablokowana. Kierowcom zalecano objazd przez Sochaczew, Wiskitki i autostradą A2.
