Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem

Motocyklistka zderzyła się z łosiem w powiecie płockim. Nie udało się jej uratować, zmarła w szpitalu. Do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty doszło w niedzielę także w powiecie sochaczewskim.

W niedzielę około godziny 21 służby z Płocka otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 62 w Białobrzegach.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia kierująca motocyklem uderzyła w łosia. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak przekazała nam w poniedziałek rzeczniczka płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska, życia motocyklistki nie udało się uratować.

Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas akcji służb.

Motocyklista zginął po zderzeniu z autem

W niedzielę, przed godziną 14.40, doszło do wypadku na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy w powiecie sochaczewskim.

"W zdarzeniu brały udział Volkswagen Passat i motocykl marki BMW. Niestety, pomimo podjętej reanimacji motocyklista zmarł" - podała Komenda Miejska Policji w Sochaczewie.

Przez kilka godzin na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy ustalali okoliczności zderzenia pojazdów. Droga była zablokowana. Kierowcom zalecano objazd przez Sochaczew, Wiskitki i autostradą A2.

