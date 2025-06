Automaty do gier w "salonie urody"

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie od marca do maja tego roku przeprowadzili 91 kontroli związanych z likwidowaniem punktów z nielegalnymi grami hazardowymi. Większość akcji zrealizowano na terenie województwa mazowieckiego.

Salon gier zamiast salonu urody

Na początku maja funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas działań operacyjnych, które prowadzili na terenie powiatu otwockiego, trafili do salonu urody. Podjęto szybką decyzję o wejściu do podejrzanego lokalu.

"Wewnątrz salonu było sześć włączonych automatów do gier. W trakcie kontroli funkcjonariusze odkryli również drugą część lokalu, oddzieloną płytą gipsowo-kartonową, do której drzwi były zamknięte. Obywatel Ukrainy, który znajdował się w budynku, wyjaśnił, że nie ma kluczy do tego pomieszczenia" - czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej.

Funkcjonariusze użyli siły i weszli do drugiej części lokalu. Znaleźli tam 27 wyłączonych, sprawnych automatów do gier oraz 76 kluczy do otwierania automatów i kasowania punktów. Łącznie ze wszystkich automatów wyjęto ponad 11 tysięcy złotych.

Mazowiecka KAS kontra nielegalne automaty Mazowiecka KAS kontra nielegalne automaty Źródło: KAS Mazowiecka KAS kontra nielegalne automaty Źródło: KAS Mazowiecka KAS kontra nielegalne automaty Źródło: KAS

91 akcji w trzy miesiące

"Marzec, kwiecień, maj – te trzy miesiące to 91 akcji funkcjonariuszy związanych z likwidowaniem nielegalnych kasyn. Ich efekt to zabezpieczenie 489 urządzeń do gier hazardowych o wartości 5 mln 868 tys. zł, a także zatrzymanie ponad 607 tys. zł pochodzących z nielegalnej działalności" - wylicza dalej KAS.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z przepisami, prowadzenie gier hazardowych poza kasynem bez wymaganej koncesji jest przestępstwem i wiąże się z odpowiedzialnością karną. "Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Za organizowanie gier hazardowych, oprócz wysokiej grzywny, grozi także kara pozbawienia wolności do 3 lat" - podsumowują.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo