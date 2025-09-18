Logo TVN Warszawa
Warszawa
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni

Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż graniczna zatrzymała Polaka i obywatela Turkmenistanu podejrzanych o handel ludźmi
Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej
17 cudzoziemców, głównie obywateli Kolumbii, pracujących w piekarni w powiecie kozienickim, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obcokrajowcom skończył się czas legalnego pobytu w Polsce, a jeden z nich był poszukiwany przez policję.

Rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec przekazała, że w jednej z piekarni w powiecie kozienickim podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców zatrzymano 16 obywateli Kolumbii oraz jednego obywatela Wenezueli.

Nielegalnie w Polsce, jedna osoba poszukiwana

- Piętnastu Kolumbijczyków i Wenezuelczyk przekroczyło dopuszczalny przekroczyło okres pobytu w Polsce, mimo że początkowo korzystali z możliwości wjazdu i pobytu bez konieczności posiadania wizy lub innego dokumentu pobytowego – powiedziała rzeczniczka.

Szesnasty obywatel Kolumbii co prawda przebywał w Polsce legalnie, ale – jak się okazało - jego dane figurowały w systemie jako osoby poszukiwanej przez polski wymiar sprawiedliwości. - Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do najbliższego aresztu - wyjaśniła Bielec.

Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu do swoich krajów.

- W sześciu przypadkach zakończyły się one już wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do państw strefy Schengen przez okres jednego roku – podała rzeczniczka.

W pozostałych sprawach czynności trwają – cudzoziemcy złożyli bowiem do wojewody wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Funkcjonariusze SG sprawdzą teraz, czy wnioski te zostały złożone w okresie ich legalnego pobytu.

Ze względu na skalę ujawnionych nieprawidłowości w piekarni, w której cudzoziemcy byli zatrudnieni, funkcjonariusze wszczęli także kontrolę legalności zatrudniania obcokrajowców w tej firmie.

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna
