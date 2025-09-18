Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni

Rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dagmara Bielec przekazała, że w jednej z piekarni w powiecie kozienickim podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców zatrzymano 16 obywateli Kolumbii oraz jednego obywatela Wenezueli.
Nielegalnie w Polsce, jedna osoba poszukiwana
- Piętnastu Kolumbijczyków i Wenezuelczyk przekroczyło dopuszczalny przekroczyło okres pobytu w Polsce, mimo że początkowo korzystali z możliwości wjazdu i pobytu bez konieczności posiadania wizy lub innego dokumentu pobytowego – powiedziała rzeczniczka.
Szesnasty obywatel Kolumbii co prawda przebywał w Polsce legalnie, ale – jak się okazało - jego dane figurowały w systemie jako osoby poszukiwanej przez polski wymiar sprawiedliwości. - Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do najbliższego aresztu - wyjaśniła Bielec.
Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu do swoich krajów.
- W sześciu przypadkach zakończyły się one już wydaniem decyzji nakazujących opuszczenie Polski oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do państw strefy Schengen przez okres jednego roku – podała rzeczniczka.
W pozostałych sprawach czynności trwają – cudzoziemcy złożyli bowiem do wojewody wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Funkcjonariusze SG sprawdzą teraz, czy wnioski te zostały złożone w okresie ich legalnego pobytu.
Ze względu na skalę ujawnionych nieprawidłowości w piekarni, w której cudzoziemcy byli zatrudnieni, funkcjonariusze wszczęli także kontrolę legalności zatrudniania obcokrajowców w tej firmie.
Autorka/Autor: ag
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej