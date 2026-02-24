Logo TVN Warszawa
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy

Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Źródło: Policja Piaseczno
Funkcjonariusze drogówki z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali 24-letniego kierowcę, który poruszał się w terenie zabudowanym 115 kilometrów na godzinę. To nie było pierwsze jego przewinienie.

Na ulicy Słonecznej w Magdalence policjanci piaseczyńskiej drogówki zwrócili uwagę na Seata, którego kierowca w obszarze zabudowanym jechał zdecydowanie szybciej, niż zezwalają na to przepisy.

115 km/h w terenie zabudowanym

"Pomiar prędkości wykazał 115 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mundurowi zatrzymali pojazd, za kierownicą którego siedział 24-latek. Jak się okazało, nie można tu było mówić o chwili nieuwagi ze strony kierującego. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że kierowca, był już wcześniej karany za przekroczenie dozwolonej prędkości" - przekazała w komunikacie podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nałożyli na mężczyznę mandat w warunkach recydywy, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości była dwukrotnie wyższa niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia. "24-latek otrzymał mandat w wysokości 4000 złotych, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Stracił również swoje prawo jazdy" - wskazała podkomisarz Gąsowska.

Recydywa na drodze, wyższe mandaty

Policjantka wyjaśniła, że w polskim prawie recydywa występuje wtedy, gdy kierowca po raz drugi w ciągu dwóch lat popełni wykroczenie drogowe z tej samej grupy. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o: - 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych; recydywa: 1600 złotych - 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych - 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych - 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych - 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Piaseczno

PiasecznoPolicja
