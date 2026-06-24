Okolice Lotnisko w Modlinie może przyjąć więcej pasażerów Dariusz Gałązka |

Marcin Danił, członek zarządu PPL o lotnisku w Modlinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

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Głównym celem nowego, tymczasowego terminalu pomocniczego jest odciążeniu lotniska w Modlinie w szczycie wakacyjnym. Liczba bramek wyjściowych do samolotów wzrosła dwukrotnie - do ośmiu. Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać także z sześciu taśm do kontroli bezpieczeństwa bagażu.

1700 metrów kwadratowych

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podkreślił, że tymczasowy terminal znacząco zwiększy przepustowość portu lotniczego w Modlinie. Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1,4 mln pasażerów, a tylko w maju - ponad 400 tys.

Nowy tymczasowy terminal na lotnisku w Modlinie Źródło zdjęcia: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

W nowej strefie B znajdą się też punkty handlowe i gastronomiczne. - To dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, cztery nowe gate’y, przestrzeń handlowo-usługowa - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. - Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać - zapewnił.

Tymczasowy terminal przechodzi obecnie testy i kontrole. Urząd marszałkowski deklaruje, że z nowej strefy sasażerowie skorzystają od 30 czerwca.

Nowy tymczasowy terminal na lotnisku w Modlinie Źródło zdjęcia: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Kiedy pociągiem na lotnisko?

Równolegle spółka PKP PLK i port lotniczy w Modlinie przygotowują się do innej dużej inwestycji. W kwietniu został ogłoszony przetarg na budowę linii kolejowej łączącej stację Modlin koło Nowego Dworu Mazowieckiego z terminalem lotniska. Będzie to linia dwutorowa o długości około 5,5 kilometra. Stacja przy terminalu będzie zlokalizowana w rejonie istniejącego ronda.

Według harmonogramu inwestycji prace budowlane rozpoczną się w 2027 r. i zakończą w 2029 r. Koszt budowy szacowany jest na 256 milionów złotych.