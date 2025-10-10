Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zakładnicy Pułkowej. W korkach tracą nerwy i piszą petycję. Urzędnicy: ruch jest zbyt duży

|
Korek na ulicy Pułkowej
Korek na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy podwarszawskich Łomianek alarmują o coraz większych korkach na wjeździe do Warszawy. - Dojazd do pracy, szkół, lekarzy czy urzędów zajmuje nam godziny - narzekają i piszą petycje do władz, w której proponują rozwiązania. Urzędnicy odpowiadają, że doraźnie nic zrobić się nie da. Co więcej, zapowiadany od lat buspas w najbliższym czasie nie ma szans na realizację.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Zakorkowana ulica Pułkowa na granicy Łomianek i Warszawy stanowi od wielu lat nierozwiązany problem.
  • Mieszkańcy wskazują, że w ostatnich miesiącach dojazd do stolicy jest coraz trudniejszy. W zatorach tkwią samochody i autobusy miejskie. Powstała petycja skierowana do obu samorządów z prośbą o podjęcie pilnych działań.
  • Urzędnicy wskazują, że doraźnie nic zrobić się nie da, bo ruch jest po prostu zbyt duży.
  • Ulgi nie odczują też pasażerowie autobusów. Zawierane pomiędzy władzami obu miast porozumienia, przygotowane analizy i prowadzone dyskusje nie przyniosły przełomu w kwestii zapowiadanego od kilku lat buspasa.

"Godzina i 50 minut z Łomianek do Ostrobramskiej na Pradze".

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Czytaj także:
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego na DK53
Okolice
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Śródmieście
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
W piątek otwarcie nowego parku. "Pierwsze takie miejsce w Warszawie"
Białołęka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
Śródmieście
Collegium Humanum
Nowe informacje w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
Mokotów
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
Okolice
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
Włochy
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
Mokotów
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
Okolice
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób
Tu produkowano amfetaminę, osiem osób zatrzymanych
Okolice
Nielegalne papierosy zatrzymane na Lotnisku Chopina
To miały być tabletki do zmywarek. Państwo mogło stracić miliony
Włochy
Piotr Alexewicz
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
Śródmieście
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
Śródmieście
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
Wesoła
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku przejechał po przejściu dla pieszych
Okolice
Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Bożewie
Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji
Okolice
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
Okolice
Straż pożarna
92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji jego kuzyn dostał zawału i też zmarł
Okolice
Kobieta przyjechała odebrać psa
Matka mu "przypomniała", że miał stawić się w areszcie
Żoliborz
Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej
Tor przyciągał kolarskie sławy. "Zostanie zabytkiem"
Praga Południe
Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Okolice
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
Okolice
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Okolice
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki