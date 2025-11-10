Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

W sobotę, 8 listopada, około godziny 8.30 dyżurny płońskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lisewo.

Z pięciu osób jedna trzeźwa

"Osobowa skoda wypadła z drogi i zatrzymała się w przydrożnym rowie. Na miejscu policjanci zastali pięć osób - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Jeden z mężczyzn, widząc policyjny patrol, uciekł w pole kukurydzy" - przekazała nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że spośród uczestników zdarzenia jedynie 23-letnia kobieta była trzeźwa. 25-latka miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu, 29-latek – 0,8 promila, a 42-latek – ponad 2,7 promila. "Żadne z nich nie chciało przyznać się do kierowania autem. Szybko jednak ustalono, że to właśnie 42-letni mieszkaniec gminy Sochocin siedział za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu, a pojazd odholowano na parking strzeżony" - przekazała Drężek-Zmysłowska.

"Odcięło go"

Ponadto wstępne badanie narkotestem wykazało, że w organizmie kierowcy znajdowały się trzy różne substancje psychoaktywne. "Pobrana została od niego krew do dalszych badań. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. Przyznał się do kierowania autem w stanie nietrzeźwości, a także do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków w czasie jazdy ze znajomymi. Jak oświadczył w pewnym momencie 'odcięło go' i obudził się, gdy na miejscu byli już policjanci" - wyjaśniła policjantka.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 42-latkowi grozi kara do trzech lat więzienia, obowiązek zapłaty świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej kilka lat.

