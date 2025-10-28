Logo TVN Warszawa
Okolice

"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut

39-latek został zatrzymany
NIK alarmuje w sprawie niesprawnego systemu ochrony przed przemocą
Źródło: TVN24
Policjanci z Lipska interweniowali w związku z awanturą domową. Jak ustalili, pijany ojciec przy użyciu noża groził swojej 11-letniej córce pozbawieniem życia. 39-latek usłyszał zarzut.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku interweniowali w związku ze zgłoszeniem awantury domowej.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni obywatel Gruzji, będąc w stanie nietrzeźwości, wszczął awanturę, podczas której przy użyciu noża groził swojej 11-letniej córce pozbawieniem życia" - opisała w komunikacie st. asp. Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Na miejsce skierowano patrol policji. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W domu, oprócz mężczyzny i 11-letniej córki przebywała żona oraz troje pozostałych dzieci w wieku 15, 12, i 2 lat. Dzielnicowy przeprowadził czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty.

39-latek został zatrzymany
39-latek został zatrzymany
Źródło: KPP w Lipsku

Usłyszał zarzut

Mężczyzna po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lipsku, gdzie usłyszał zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad córką. "W wyniku wspólnych działań policji i prokuratury wobec 39-letniego obywatela Gruzji zastosowano szereg środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie" - podkreśliła Karasińska.

Oprócz dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju, mężczyzna został objęty nakazem natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, zakazem zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi, a także zakazem wstępu do placówki oświatowej, w której uczą się jego dzieci.

Funkcjonariusze przypomnieli, że przemoc domowa jest przestępstwem i każda osoba, która doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem, powinna powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipsku

Przemoc domowaPrzestępczość w WarszawiePolicja
