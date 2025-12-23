Logo TVN Warszawa
Uszkodził radiowóz i kilka samochodów, zaatakował policjanta

38-latek został aresztowany
38-latek został aresztowany
Źródło: KPP Sierpc
W Lelicach (województwo mazowieckie) policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego, pijanego mężczyznę, który zniszczył kilka zaparkowanych samochodów. W trakcie policyjnych czynności 38-latek "naruszył nietykalność funkcjonariusza".

W nocy 20 grudnia policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w miejscowości Lelice uszkodził zaparkowane auto, zachowywał się agresywnie i stanowił zagrożenie dla otoczenia.

"Podczas interwencji mężczyzna nie podporządkowywał się poleceniom funkcjonariuszy, naruszył nietykalność cielesną policjanta oraz uszkodził radiowóz, rzucając przedmiotem przypominającym broń. W trakcie zatrzymania obezwładniono go i przewieziono do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, zatrzymany znajdował się pod działaniem alkoholu. Badanie wykazało prawie pół promila w organizmie" - przekazała starsza aspirant Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Uszkodził kilka innych samochodów

Na komendę zgłosili się pokrzywdzeni, którzy opowiedzieli o kolejnych incydentach. Z ich relacji wynikało, że mężczyzna uderzał w przypadkowe auta przedmiotem przypominającym broń oraz rzucał szklanymi butelkami, co doprowadziło do uszkodzenia kilku samochodów.

"Zgromadzone dowody pozwoliły przedstawić zatrzymanemu pięć zarzutów, w tym uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta" - sprecyzowała Krukowska.

38-latek trafił do aresztu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sierpc

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki