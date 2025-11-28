W aucie, mieszkaniu i komórce miał ponad trzy kilogramy narkotyków

Policjanci zatrzymali podejrzanego o posiadanie narkotyków Źródło: KPP Legionowo

Praca operacyjna policjantów z Legionowa doprowadziła do zatrzymania opla, którym kierował 41-latek. Mężczyzna - jak wynikało z pozyskanych przez policjantów informacji - mógł posiadać większą ilość narkotyków.

Ustalenia potwierdziły się. "W pojeździe, którym poruszał się mieszkaniec Legionowa, policjanci ujawnili woreczki strunowe z poporcjowaną amfetaminą. W miejscu zamieszkania oraz w komórce lokatorskiej operacyjni znaleźli kolejne porcje środków odurzających. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 3,2 kilograma amfetaminy oraz pieniądze w kwocie ponad 200 tysięcy złotych" - poinformowała w komunikacie podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Policjanci zabezpieczyli narkotyki Źródło: KPP Legionowo

Zarzuty i areszt

41-latek został zatrzymany. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.