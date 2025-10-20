Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków

Garwolin (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z soboty na niedzielę, tuż przed północą, policjanci z drogówki interweniowali koło dyskoteki w miejscowości Laliny w powiecie garwolińskim. Zauważyli tam ciągnik rolniczy wykonujący niebezpieczne manewry.

"Jak się okazało, za kierownicą pojazdu siedział 16-latek, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie dwa promile. W kabinie ciągnika znajdował się drugi 16-latek, również nietrzeźwy. Jak ustalili policjanci, pojazd należał do dziadka kierowcy, a nastolatek zabrał go bez jego wiedzy i zgody" - poinformowała podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Po wszystkich czynnościach obaj nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o konsekwencjach.

Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem Źródło: KPP Garwolin