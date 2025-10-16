Płonie hotel pod Kozienicami, na miejscu 140 strażaków

Pożar hotelu Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

Ogień pojawił się po godz. 3 nad ranem ze środy na czwartek w hotelu w Mniszewie, w powiecie kozienickim na Mazowszu.

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce pożarem objęte było dwie trzecie hotelu oraz restauracji, która się tam znajduje. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu w hotelu znajdowało się dziewięć osób, ale wszystkie opuściły budynek samodzielnie. Ogień pojawił się na poddaszu, ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliło się poszycie dachowe - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl mł. asp. Wiktor Czubaj, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

140 strażaków na miejscu

Po godz. 7 rano wciąż trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje około 140 strażaków. - Pożar się już nie rozprzestrzenia - zapewnił mł. asp. Czubaj.

Pożar hotelu Pożar hotelu i restauracji Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

Jak dodał strażak, ze względu na trudne położenie budynku, wykonywana jest rewizja w dachu, by dojść do źródła pożaru.

