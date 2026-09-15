Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
Policjanci z Piaseczna zauważyli, że do sieci trafiły oferty sprzedaży podróbek. Wystawić je miał mężczyzna mieszkający w gminie Konstancin-Jeziorna.
Towar za 40 tysięcy złotych
Zapukali do drzwi jego mieszkania. W środku byli 31-latek oraz jego 29-letnia żona.
"Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli między innymi buty, perfumy, odzież oraz torebki oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi, których rynkowa wartość została oszacowana na blisko 40 tysięcy złotych" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.
Znalezione przez funkcjonariuszy przedmioty trafiły już do biegłego. Jego opinia będzie miała znaczenie dla dalszego toku prowadzonego postępowania.
Policjanci poinformowali, że za oznaczenie towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu (czyn z art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej) grozi do pięciu lat więzienia.