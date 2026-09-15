Okolice Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci skonfiskowali zegarki, buty i torebki znanych światowych producentów. Są pewni, że to podróbki (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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Policjanci z Piaseczna zauważyli, że do sieci trafiły oferty sprzedaży podróbek. Wystawić je miał mężczyzna mieszkający w gminie Konstancin-Jeziorna.

Policjanci znaleźli podrabiany towar Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

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Towar za 40 tysięcy złotych

Zapukali do drzwi jego mieszkania. W środku byli 31-latek oraz jego 29-letnia żona.

"Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli między innymi buty, perfumy, odzież oraz torebki oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi, których rynkowa wartość została oszacowana na blisko 40 tysięcy złotych" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.

Policjanci znaleźli podrabiany towar Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Znalezione przez funkcjonariuszy przedmioty trafiły już do biegłego. Jego opinia będzie miała znaczenie dla dalszego toku prowadzonego postępowania.

Policjanci poinformowali, że za oznaczenie towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu (czyn z art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej) grozi do pięciu lat więzienia.