Nocny pożar supermarketu

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Informacja o pożarze sklepu Netto przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wpłynęła do straży pożarnej o godzinie 1.44 w nocy.

- Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że pożarem objęta jest znaczna część sklepu o wymiarach 60 na 30 metrów. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało w niej udział 16 zastępów straży pożarnej - przekazał nam młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim Źródło: tvnwarszawa.pl

Strażak poinformował, że źródło pożaru zostało zlokalizowane około godziny 3. - Na obecną chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia oraz prace rozbiórkowe. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych w tym zdarzeniu - dodał przed godziną 7 młodszy aspirant Łyszkowski.

