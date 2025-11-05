Logo TVN Warszawa
Warszawa
Nocny pożar supermarketu

Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Grodzisk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
W nocy z wtorku na środę w Grodzisku Mazowieckim zapalił się sklep wielkopowierzchniowy. W akcji gaśniczej bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Informacja o pożarze sklepu Netto przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim wpłynęła do straży pożarnej o godzinie 1.44 w nocy.

- Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że pożarem objęta jest znaczna część sklepu o wymiarach 60 na 30 metrów. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej brało w niej udział 16 zastępów straży pożarnej - przekazał nam młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Źródło: tvnwarszawa.pl

Strażak poinformował, że źródło pożaru zostało zlokalizowane około godziny 3. - Na obecną chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia oraz prace rozbiórkowe. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych w tym zdarzeniu - dodał przed godziną 7 młodszy aspirant Łyszkowski.

Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Pożar sklepu w Grodzisku Mazowieckim
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

PożaryGrodzisk MazowieckiStraż pożarna
