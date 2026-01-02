Spaliły się cztery samochody i garaż

Jak gasić pożar w samochodzie? Źródło: TVN24

Strażacy zgłoszenie o pożarze w miejscowości Gójszcz, położonej w powiecie mińskim, otrzymali w środę przed godziną 20.

Ogień objął blaszany garaż i samochody. Nad nimi unosiły się kłęby dymu. - W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległy cztery samochody osobowe oraz blaszany garaż z przyległą wiatą. Częściowo nadpalony został jeden samochód osobowy z przyczepką - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Akcja strażaków trwała trzy godziny. Po godzinie pożar udało się opanować, następnie trwało dogaszanie.

