Spaliły się cztery samochody i garaż

Strażacy zgłoszenie o pożarze w miejscowości Gójszcz, położonej w powiecie mińskim, otrzymali w środę przed godziną 20.
Ogień objął blaszany garaż i samochody. Nad nimi unosiły się kłęby dymu. - W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległy cztery samochody osobowe oraz blaszany garaż z przyległą wiatą. Częściowo nadpalony został jeden samochód osobowy z przyczepką - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Akcja strażaków trwała trzy godziny. Po godzinie pożar udało się opanować, następnie trwało dogaszanie.
Pożar aut i garażu
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna Mrozy/Facebook