Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Bakterie w wodociągu, mieszkańcy 11 miejscowości bez wody

Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie płockim
Źródło: Google Earth
W wodociągu Górki (Mazowieckie) wykryto enterokoki i paciorkowce kałowe. Mieszkańcy 11 miejscowości w gminie Gąbin i jednej ulicy w Płocku nie mogą korzystać z wody z kranów. Tamtejszy sanepid wydał ostrzeżenie. Odwołane zostały czasowo zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków i Borki, a także w żłobku w Dobrzykowie.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ostrzega, że z uwagi na wykrycie enterokoków woda z sieci wodociągu Górki nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi. Skażenie zostało wykryte 24 września.

Według Urzędu Miasta i Gminy Gąbin z wody z kranów nie mogą korzystać od środy mieszkańcy miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, a także Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

Po wykryciu enterokoków woda wodociągowa dostarczana z miejscowości Górki została zachlorowana, a następnie pobrane zostały nowe próbki wody do badań laboratoryjnych.

Dostawy wody butelkowanej i odwołane lekcje

Mieszkańcom miejscowości, gdzie woda z kranu nie nadaje się do spożycia, Urząd Miasta i Gminy Gąbin zapewnił dostawy wody butelkowanej. W dystrybucji pomagają sołtysi i strażacy ochotnicy. Odwołane zostały czasowo zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków i Borki, a także w żłobku w Dobrzykowie.

Jak poinformowała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, woda z wodociągu w miejscowości Górki nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran. Może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych, WC.

W ostatnim czasie z powodu skażenia wody bakteriami, w tym enterokokami, także mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Brudzeń Duży pod Płockiem przez kilka dni nie mogli korzystać z wody dostarczanej wodociągami. W związku ze skażeniem władze gminy powiadomiły policję. Złożyły też zawiadomienie w prokuraturze. W sprawie wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WodaSanepid
Czytaj także:
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Okolice
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Okolice
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt dla kierowcy po śmiertelnym wypadku
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę
Okolice
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach"
Śródmieście
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Wola
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Zatrzymanie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Praga Północ
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
Okolice
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy
Włochy
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki