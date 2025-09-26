Bakterie w wodociągu, mieszkańcy 11 miejscowości bez wody

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ostrzega, że z uwagi na wykrycie enterokoków woda z sieci wodociągu Górki nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi. Skażenie zostało wykryte 24 września.

Według Urzędu Miasta i Gminy Gąbin z wody z kranów nie mogą korzystać od środy mieszkańcy miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, a także Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

Po wykryciu enterokoków woda wodociągowa dostarczana z miejscowości Górki została zachlorowana, a następnie pobrane zostały nowe próbki wody do badań laboratoryjnych.

Dostawy wody butelkowanej i odwołane lekcje

Mieszkańcom miejscowości, gdzie woda z kranu nie nadaje się do spożycia, Urząd Miasta i Gminy Gąbin zapewnił dostawy wody butelkowanej. W dystrybucji pomagają sołtysi i strażacy ochotnicy. Odwołane zostały czasowo zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków i Borki, a także w żłobku w Dobrzykowie.

Jak poinformowała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, woda z wodociągu w miejscowości Górki nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran. Może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych, WC.

W ostatnim czasie z powodu skażenia wody bakteriami, w tym enterokokami, także mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Brudzeń Duży pod Płockiem przez kilka dni nie mogli korzystać z wody dostarczanej wodociągami. W związku ze skażeniem władze gminy powiadomiły policję. Złożyły też zawiadomienie w prokuraturze. W sprawie wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.